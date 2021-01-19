ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق ليستر سيتي، مع نظيره تشيلسي، اليوم الثلاثاء 19 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويستضيف أيضآ فريق وست هام يونايتد، منافسه وست بروميتش في لندن، في إطار منافسات نفس الجولة.


ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-


1- مانشستر يونايتد 37 نقطة.
2- مانشستر سيتي 35 نقطة.
3- ليستر سيتي 35 نقطة.
4- ليفربول 34 نقطة.
5- توتنهام هوتسبير 33 نقطة.
6- إيفرتون 32 نقطة.
7- تشيلسي 29 نقطة.
8- ساوثهامبتون 29 نقطة.
9- وست هام 29 نقطة.
10- أرسنال 27 نقطة.
11- آستون فيلا 26 نقطة.
12- ليدز يونايتد 23 نقطة.
13- كريستال بالاس 23 نقطة.
14- ولفرهامبتون 22 نقطة.
15- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.
16- برايتون 17 نقطة.
17- بيرنلي 16 نقطة.
18- فولهام 12 نقطة.
19- وست بروميتش 11 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط.

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