مصادر: مقتل مسلحين من حزب الله وجنود من الجيش العراقي بانفجارات بغداد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:02 ص
حزب الله
حزب الله
وكالات

أفاد موقع الحرة، اليوم الثلاثاء، بوقوع 3 انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة بغداد، بينما نفى متحدث باسم القيادة الأمريكية علمه بأي بغارات جوية في المنطقة.

 

ونقل موقع الحرة، عن مصادر، إن الانفجارات كانت في مواقع لمليشيا كتائب حزب الله وتسببت في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين، فيما تحدثت مصادر أخرى عن انفجار واحد على الأقل داخل مقر تابع للجيش العراقي تسبب في مقتل تسعة جنود وجرح ما لايقل عن 10.

 

وكان متحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى، نفى في تصريح للحرة، علم القيادة بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل مسلحين حزب الله انفجار بغداد

أخبار تهمك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الموعد الجديد لإنطلاق كأس العالم للأندية في قطر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يحسم مصيره ويحدد فريقه القادم

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: حكم مباراة الأهلي تعرض للضغوطات واتحاد الكرة سيخفف عقوبة الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"البنتاجون": استهداف ميليشيا حزب الله العراقي ردا على مقتل أمريكي

إطلاق صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد

سقوط أربعة صواريخ على قاعدة تضم أمريكيين قرب بغداد

قوات أمنية عراقية خاصة تنتشر بمحيط السفارة الأمريكية

"أورتاجوس": الأمور تحت السيطرة في السفارة الأمريكية ببغداد

السفارة الأمريكية في بغداد توقف العمليات القنصلية حتى إشعار آخر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

06:15 ص

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»