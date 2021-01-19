أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:50 ص
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021، استقرار بعدما تعرضت لتراجعات قوية في تعاملات الأمس الاثنين بلغت  5 قروش.


سجلت أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 19-1-2021  الأتي:

سعر  الجنيه الاسترليني  في البنك المركزي21.18 جنيه للشراء و 21.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني   في بنك عودة: 21.24 جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الاسترليني  في البنك المصري الخليجي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك المصري الخليجي21.24 جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني   في بنك التعير والاسكان: 21.24 جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني   في البنك الأهلى الكويت: 21.24 جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في الممصرف المتحد21.24:  جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك التجاري الدولي: 21.24 جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك العربي الافريقي: : 21.24 جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك الأهلى اليوناني بمصر: 21.24 جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك الأهلى المصري : 21.24 جنيه  للشراء و21.24 جنيه للبيع.

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