حققت أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021، استقرار بعدما تعرضت لتراجعات قوية في تعاملات الأمس الاثنين بلغت 5 قروش.





سجلت أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 19-1-2021 الأتي:

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي21.18 جنيه للشراء و 21.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك عودة: 21.24 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المصري الخليجي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المصري الخليجي21.24 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك التعير والاسكان: 21.24 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلى الكويت: 21.24 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في الممصرف المتحد21.24: جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي: 21.24 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الافريقي: : 21.24 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلى اليوناني بمصر: 21.24 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلى المصري : 21.24 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.