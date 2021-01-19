مدحت العدل يكشف عن سبب اعتذار هيفاء وهبي عن مسلسل "حرب أهلية"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشف السيناريست مدحت العدل عن سبب اعتذار الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مسلسل "حرب أهلية" التي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، والمقرر عرضه في رمضان 2021، مُشيرًا إلى أنها لم تحب الدور الذي كانت ستقدمه خلال الأحداث.

و قال مدحت العدل خلال لقائه في برنامج "et بالعربي": أن مسلسل حرب أهلية هو مشروع اجتماعي، وأنه يرى أن الموضوعات الاجتماعي تكون من أكثر الموضوعات الناجحة، مُضيفًا :"المسلسل هيبقى نفس كرو إخراج وتأليف مسلسل خيانة عهد، ويسرا مش طالعة بدور ملاك أوي".

وأشار مدحت العدل أنه في أي عمل يقوم بعرض تفاصيل الدور على الفنان لمعرفة رأيه، وهيفاء وهبي لم تحب ذلك الدور، ولم يحدث بينها وبين يسرا أي خلافات، مُضيفًا :"زي ما حصل مع زينة في مسلسل لأعلى سعر، الدور أصلاً كان معروض على فنانة أخرى اعتذرت عنه، ولما زينة عملته كان نقلة في حياتها".

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