أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021 بالبنوك

واصلت أسعار الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء19-1-2021 ، المحافظة على مستويتها السعرية أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر صرفها في المتوسط 51.54 جنيه للشراء و51.94 جنيه للبيع.





أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء :

سعر الدينار الكويتي الدولار في البنك المركزي: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعير والاسكان: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في الممصرف المتحد: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى اليوناني بمصر:15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري :15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع