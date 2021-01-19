أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021 بالبنوك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:47 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
الفجر الاقتصادي

واصلت أسعار الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء19-1-2021 ، المحافظة على مستويتها السعرية أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر صرفها  في المتوسط 51.54 جنيه للشراء و51.94 جنيه للبيع.


أسعار الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء :

سعر الدينار الكويتي الدولار في البنك المركزي: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في بنك عودة: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي  في البنك المصري الخليجي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في بنك التعير والاسكان: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في الممصرف المتحد: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى اليوناني بمصر:15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري :15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع

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