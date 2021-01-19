أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021 بالبنوك
واصلت
أسعار الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء19-1-2021 ، المحافظة على مستويتها السعرية
أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر صرفها في المتوسط 51.54 جنيه للشراء و51.94 جنيه
للبيع.
أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء :
سعر الدينار الكويتي الدولار في البنك المركزي: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك
عودة: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك
المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 65 جنيه للشراء و15.75
جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعير
والاسكان: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك
الأهلى الكويتي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في الممصرف
المتحد: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه
للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك
العربي الافريقي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك
الأهلى اليوناني بمصر:15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك
الأهلى المصري :15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع
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