العاصمة الإدارية: نسبة تنفيذ الحي الحكومي وصلت إلى 92% (فيديو)

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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الأرض المقامة عليها العاصمة الإدارية الجديدة كانت صحراء، وتعميرها أضاف لها قيمة مضافة.



وأشار "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يعملون على إنشاء مجتمع عمراني يليق بالإنسان المصري، لافتا إلى أن المنتج النهائي لكل مكونات العاصمة الإدارية متميز ومختلف نهائي عن المشروعات الإنشائية الأخرى.



واوضح أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة تقع على مساحة 40 ألف فدان، وتضم 10 أحياء سكنية، والحي الحكومي، ومنطقة أبراج، لافتا إلى أنهم يستهدفون 2 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى، منوها بأن نسبة التنفيذ وصلت إلى 70%، وخلال عامين يكون تم الانتهاء من المرحلة الأولى.



ولفت إلى أن نسب التنفيذ في الحي الحكومي تجاوزت 92% استعدادا لاستقبال الموظفين منتصف هذا العام.

