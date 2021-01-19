نابولي "المتوهج" في صدام كأس السوبر أمام يوفنتوس "المتعثر"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:30 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات

يمني يوفنتوس النفس تحت قيادة مدربه أندريا بيرلو في الخروج من النتائج السلبية عندما يواجه نابولي مساء غد الأربعاء في السوبر الإيطالي.

يلتقي حامل لقب الدوري الإيطالي يوفنتوس، مع حامل لقب الكأس نابولي، على لقب السوبر الإيطالي، علماً بأن سقوط يوفنتوس في هذه المباراة سيكون لطمة قوية جديدة للفريق، الذي لم يقدم في الموسم الحالي المستوى الذي كان عليه في المواسم الماضي، لتحيط الشكوك بقدرته على الدفاع عن لقب الدوري، الذي احتكره في المواسم التسعة الماضية.

وتأتي المباراة في توقيت سيء وصعب ليوفنتوس الذي يترنح في الدوري هذا الموسم، بقيادة مديره الفني الجديد أندريا بيرلو، الذي اعترف بأزمة فريقه بعد الهزيمة 0-2 أمام إنتر ميلان، والتي وسعت الفارق بينه وبين ميلان المتصدر إلى 10 نقاط.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول الدوري، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وكان من المفترض أن يلتقي يوفنتوس في هذه المباراة مع نابولي بالدوري في 2 من أكتوبر الماضي، ولكن المباراة تأجلت، وما زالت تبحث عن موعد جديد لإقامتها.

وعلى النقيض من حال يوفنتوس، يبدو الوضع في نابولي الذي سحق فيورنتينا 6-0، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بالدوري، بفارق الأهداف فقط أمام روما، وبفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس.

وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة إلى يوفنتوس ولاعبيه، بمن فيهم المهاجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، فيما أفلت لاعبا الوسط النشيطان ويستون مكيني، وديان كولوسيفسكي، من هذه الانتقادات.

ولكن بيرلو لم يدفع باللاعبين في مباراة إنتر، إلا في وسط الشوط الثاني، لينال المدرب الشاب تقييماً سيئاً من صحيفة لاغزيتا ديلو سبورت الإيطالية.

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