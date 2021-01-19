المغرب يسجل أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الثلاثاء، أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد بميناء طنجة لدى مغربي قادم من أيرلندا.

 

وقد قررت السلطات المغربية، في إجراء وقائي منع قدوم الطائرات والمسافرين من أستراليا، والبرازيل، وأيرلندا، ونيوزيلندا ابتداء من 19 يناير(كانون الثاني) الجاري وحتى إشعار آخر.

 

وأعلنت السلطات الصحية في المغرب، تسجيل 460144 إصابة بفيروس كورونا و7977 وفاة حتى الآن.

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