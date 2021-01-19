نجلاء بدر عن اعتذار عضو مجلس النواب: "مش هاقبله"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن رفضها الشديد لإعتذار عضو مجلس النواب الذي أساء للفن وللفنانين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نجلاء بدر منشورًا قالت فيه:" مش عاجبني الاعتذار ومش هاقبله"، كما وجهت رسالة شكر للنقيب أشرف زكي:"شكرًا دكتور أشرف على كلامك وموقفك".

وأكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي خلال مداخلقة في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن وصف النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، للفن بالهابط والانحراف، أمر غير مقبول،و أنه يرفض قبول اعتذاره الكتابي، وعليه أن يعتذر بشكل واضح، أو لا يعتذر فهو صاحب القرار، مُشيرًا إلى أنه لايوجد في مصر فنانين شرفاء وآخرين غير شرفاء.

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