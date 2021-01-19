أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:36 ص
ااسعار الريال السعودي
ااسعار الريال السعودي
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،  اليوم الثلاثاء، استقرار حيث بلغت في المتوسط نحو 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

 

وأفتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء  في البنوك المصرية على الأتي:

سعر  الريال السعودي في البنك المركزي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعوديفي بنك عودة: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعير والاسكان: 65 : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويت: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الممصرف المتحد: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى اليوناني بمصر: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

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