نجم الأهلي يحسم مصيره ويحدد فريقه القادم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
حسم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره بشأن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأبدى صلاح محسن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منتقلا إلى صفوف إنبي، وأبلغ إدارة النادي بذلك، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

واستقر صلاح محسن على الرحيل إلى إنبي بدلاً من سموحة، حال استقر النادي على إعارته في يناير الجاري، بناءا على رغبة المدير الفني للفريق بيتسو موسمياني.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية، شهدت تلقي الأهلي عرضين من إنبي وسموحة لاستعارة صلاح محسن لمدة ستة أشهر، غير أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي برغبته في الرحيل لناديه السابق إنبى الذي انتقل منه للأهلي قبل عدة مواسم.

وكان خرج صلاح محسن للعب مع سموحة، الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وقدم معه مستوى جيدا.
وأوضح صلاح محسن أنه يشعر بالراحة في النادي البترولي عن السكندري رغم تقديره للأخير بشكل كبير.

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