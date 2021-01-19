فلامنجو يكتسح جوياس بثلاثية في الدوري البرازيلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:30 ص
فلامنجو
فلامنجو
وكالات
تغلب فريق فلامنجو على مضيفه جوياس بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي أقيمت صباح اليوم ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري البرازيلي.

تقدم فلامنجو عن طريق دي أراسكايتا في الدقيقة 42، قبل أن يضيف غابرييل باربوسا الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل بيدرو الهدف الثالث لفلامنجو.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد جوياس عند 26 نقطة في المركز 18.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، اكتسح بالميراس ضيفه كورنثيانز 4-0.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلامنجو رياضة جوياس

أخبار تهمك

تعرف على الموعد الجديد لإنطلاق كأس العالم للأندية في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو: حكم مباراة الأهلي تعرض للضغوطات واتحاد الكرة سيخفف عقوبة الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

06:15 ص

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»