تطورات إصابة وليد سليمان في الأهلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:30 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
أشرف عبد الناصر
يجري وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة سونار صباح اليوم الثلاثاء للاطمئنان على حالته، بعد أن أجرى أشعة رنين أمس الاثنين.

وكان وليد سليمان اشتكى من آلام عضلية أثناء مشاركته في مباراة البنك الأهلي أول أمس التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل الأهلي سلبا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان رياضة النادى الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ساعتين

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو: حكم مباراة الأهلي تعرض للضغوطات واتحاد الكرة سيخفف عقوبة الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على الموعد الجديد لإنطلاق كأس العالم للأندية في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

06:15 ص

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»