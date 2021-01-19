أسعار الدولار تستقر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعات 2 قرشا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:17 ص
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
الفجر الاقتصادي

أستهلت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملاتها اليوم الثلاثاء على استقرار، حيث سجل سعر الدولار في المتوسط 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

 

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021 :

 

وأفتتح البنوك أسعار الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء  علي استقرار، حيث جاءت كالأتي:

 

سعر الدولار في البنك المركزي: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر لدولار في بنك التعير والاسكان: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الممصرف المتحد: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى اليوناني بمصر:15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري :15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

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