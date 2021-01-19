هاني رمزي يكشف عن وصية حسن حسني وطلعت زكريا له ويُعلق:" نفسي احققها إكرامًا لوصيتهم ليا"

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قال الفنان هاني رمزي أنه يتمنى تقديم جزءًا ثانيًا من فيلم "غبي منه فيه"، ولكن لابد أن يكون السيناريو مكتوبًا بشكل جيد؛ حتى لا يفسد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه.



وأوضح هاني رمزي، خلال لقائه في برنامج "It’s Show time" المُذاع عبر قناة "cbc"، أن الفنان الراحل حسن حسني والفنان الراحل طلعت زكريا طلبوا منه تقديم جزءًا ثانيًا منه، مُضيفًا:"الجزء الثاني من "غبي منه فيه" حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا".



وأشار هاني رمزي إلى أن الفنانة نيللي كريم والمخرج رامي إمام متحمسين لتقديمه، مُضيفًا:"بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن اعمله في حياتي؛ لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدًا، ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأولاني، أو على الأقل بحلاوة الأولاني".



وتابع هاني رمزي قائلاً:"الكوميديا صعبة جدًا، كل اللي معطلني السنين اللي فاتت إني اطمن للسيناريو، مقدرش أطلع ابوظ نجاح الأولاني، اتعرض عليّ سيناريوهات للجزء الثاني، لكن رفضتها؛ لأنها لا تصلح وليست بنفس الجودة، ورغم ذلك نفسي اعمله إكرامًا لوصيتهم ليا".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان هاني رمزي السينمائية فيلم "قسطي ببوجعني"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ إيهاب لمعي، بطولة مايا نصري، حسن حسني، مصطفى أبو سريع، معتز الدمرداش، وكوكبة مميزة من النجوم.