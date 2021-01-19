هزة أرضية قوية تضرب الأرجنتين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:06 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، اليوم الثلاثاء، عن زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب غرب وسط الأرجنتين، تلاه ما لا يقل عن خمس هزات ارتدادية هزت المباني.

 

 وبحسب المركز الألماني، تسببت الهزات الأرضية في سقوط المنتجات عن أرفف المتاجر، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

 

ووقع الزلزال، على عمق عشرة كيلومترات، وكان مركزه يقع على بعد 40 كيلومترا جنوبي مقاطعة سان خوان.

 

وقد أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بأن توابع الزلازل تراوحت بين 3.5 و 5 درجات.

 

وكانت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت اهتزاز العديد من المنازل والمباني، كما ترك النشاط الزلزالي تصدعات في الطرق، بينما سقطت قوارير زجاجية عن رفوف المتاجر.

 

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