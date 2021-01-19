صحيفة: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر أجهزة الأمن حذر من تخريب حفل تنصيب بايدن

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر أجهزة الأمن في واشنطن من أن مجموعات يمينية متطرفة بحثت تخريب حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المقرر أن سيقام حفل تنصيب بايدن، غدا الأربعاء، بدون حضور ترامب.

وأعرب الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، عن توقعه بوقوع أحداث عنف في عدد من الولايات، مؤكدا أن الحزب الجمهوري يشهد شرخا كبيرا، لافتا إلى أن بايدن سيوقع على عودة الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ مرة أخرى.

كما توقع المحلل السياسي الأمريكي، استمرار العقوبات الأمريكية على إيران بسبب الملف النووي.