قبل السفر.. تعرف على تأخيرات قطارات السكك الحديدية اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء ١٩ يناير ٢٠٢١ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





واوضحت ان هذه الخطوط تشمل التالي:





أولًا: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة.





ثانيًا: خط القاهرة - السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة أسيوط مدة ٤٠ دقيقة.

- أسيوط أسوان مدة ٢٠ دقيقة.





ثالثًا: خط بنها بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.





رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة.





خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.



