نقيب الممثلين للنائب صاحب التصريح المسيء: "بيننا وبينك القضاء"

أكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، أن بينهم كفنانين وبين النائب رياض عبد الستار خصومة قضائية وذلك بعد تصريحه المسيء لهم,





وأكد في تصريحات تلفزيونية، أن الاعتذار الذي كتبه بخط يده ليس اعتذارًا، والقاضي هو مَن سيفصل في قضيتنا معه".





وأوضح دور الفنانين الرائد في المجتمع، مضيفًا: "نحن كفنانين قدمنا لأسر الشهداء، ونحن من قدمنا مسلسل "الاختيار"، في حين أن النائب الذي يتحدث عن تبرع الفنانين لصالح صندوق الشهداء لم يقدم شيئًا.



