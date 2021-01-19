سعد لمجرد يخرج عن صمته بشأن إلغاء حفله الغنائي في مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
وكالات

علق الفنان المغربي، سعد لمجرد، لأول مرة، على إلغاء حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في مصر في اكتوبر الماضي وذلك استجابة لحملة عنيفة دشنت ضده بسبب اتهامات التحرش التي طالته.

قال إنه لا يعرف أسماء معينة قد تكون مسؤولة عن محاربته في مصر، ويرى أن بعض الأشخاص يحب "القفز على الموجة" بحسب تعبيره، وهو يتفهم أن نجاح أي فنان أو عمل تصاحبه حرب، وهذا طبيعي بالنسبة له، لكنه لا يسيء الظن بأحد ولا يشغله الموضوع، ويفكر في العمل التالي، وإذا لم تتح له الفرصة للغناء في مصر في تلك المرة، فربما في مرة أخرى. 

وأعرب سعد لمجرد عن محبته للجمهور المصري الذي سانده منذ بدايته وإلى الآن، وقال إنه لاحظ مطالبات من الجمهور المصري بالغناء باللهجة المصرية، وهم لا يعرفون أنها كانت أمنيته، لكنه كان يبحث عن البداية الصحيحة "الهيت"، وأسعده الحظ بلقاء خيرة الملحنين والكتاب، عزيز الشافعي وأمير طعيمة، والموزع الموسيقي توما، لتخرج أغنية "عدى الكلام"، التي حققت منذ نشرها على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أكثر من 119 مليون و520 ألف مشاهدة.

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