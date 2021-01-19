محمد يوسف يكشف عن موقفه من العودة للأهلي مرة أخرى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن موقفه من العودة إلى النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وأكد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه من الصعب العودة إلى النادي الأهلي في الوقت الحالي، للعمل في منصب المدرب العام.

واستكمل مدرب الأهلي السابق، "تعرضت لحملات غريبة عند العمل كمدرب عام للأهلي مع كارتيرون، وتم اتهامي بأنني أعمل على فشله، حتى تسنح لي الفرصة من أجل قيادة الأهلي، وهو أمر عار تماما من الصحة وغير مقبول بالنسبة لي".

وتابع، "قبلت بالعمل في منصب المدرب عام للأهلي في هذا التوقيت بهدف وحيد وهو مساعدة الفريق، وحزنت لما قيل بعد ذلك، بالتالي من الصعب العودة للعمل بهذا المنصب مجددا".

وأضاف، "شخصيتي لم تتغير إطلاقا مع لاعبي الأهلي، بعد تحويلي من مدرب عام إلى مدير فني عقب رحيل حسام البدري".

وواصل، "احترمت قرار المهندس محمود طاهر برحيلي عن تدريب الفريق، ولم أتعرض للظلم، لأن من حق مجلس الإدارة أن يبحث دائما عن الأنسب للمرحلة من وجهة نظره".

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