عقوبة ميسي المتوقعة في برشلونة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
تلقي نادي برشلونة بشري ساره بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول، بعد تعرضه للطرد خلال نهائي كأس السوبر الاسباني.

وخسر برشلونة نهائي كأس السوبر الاسباني أمام أتليتك بلباو، بنتيجة 3-2، بعدما امتدت المباراة لوقت إضافي، حيث انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ليونيل ميسي لن تتم معاقبته بالإيقاف لمدة 4 مباريات، بل سيتم إيقافه لمدة مباراتين فقط.

وأوضحت: ان الحكم جيل مانزانو كتب في تقريره، ان "ميسي طُرد بسبب ضرب الخصم بذراعه بقوة مفرطة بينما كانت الكرة في اللعب"، مما يعني أنه لم يكن عنيفًا في المخالفة.

وأكدت: ان وصف مانزانو واقعة طرد ميسي، وبالنظر لقانون الانضباط، فإن ميسي قد يتم معاقبته بالإيقاف من مباراتين إلى 3 مباريات فقط.

وأشارت: وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ميسي للطرد مع برشلونة، فإن الهيئة التأديبية تميل دائمًا إلى معاقبة اللاعب بأقل عقوبة وهي مباراتين فقط.

ومن المتوقع أن يغيب ميسي عن مباراتي كورنيا في كأس ملك إسبانيا، وإلتشي في الجولة العشرين في الليغا.

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