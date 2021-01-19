تشيلسي يفاوض هالاند

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
يرغب فريق تشيلسي الانجلبيزي في ضم إيرلينج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي المقبل، وفقا لتقارير صحفية.

وقالت مجلة "ذا أتلانتيك" الإلكترونية، أن هالاند دخل دائرة اهتمامات تشيلسي، الذي يرغب في تعزيز صفوفه بمهاجم آخر من العيار الثقيل، بالإضافة إلى الألماني الدولي تيمو فيرنر.

وينتهي عقد هالاند صاحب ال20 عاما مع الفريق الألماني بنهاية 2024، وحسبما تردد، يوجد بند في التعاقد يتيح لأطرافه التخارج، اعتبارا من 2022.

وأكدت الصحيفة، أن تشيلسي مستعد لدفع أكثر من الـ75 مليون يورو،مقابل الحصول على خدمات اللاعب حتى لا يتمكن ريال مدريد من ضمه.

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