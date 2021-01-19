تعرف على الموعد الجديد لإنطلاق كأس العالم للأندية في قطر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي تعديل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي كان من المقررة إقامتها خلال الفترة ما بين 1 و11 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم تعديل جدول مباريات البطولة بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في المونديال، بسبب الإجراءات الصحية الجديدة المتخذة في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن المباراة الأولى في المسابقة ستقام يوم 4 فبراير بدلا من 1 فبراير، بينما سيقام النهائي على ستاد المدينة التعليمية يوم 11 من نفس الشهر.

ويشارك النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل أفريقيا بينما يلعب نادي بايرن ميونيخ الألماني بصفته بطل أوروبا.

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