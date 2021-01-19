موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي استون فيلا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن نادي مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي استون فيلا المركز العاشر.



