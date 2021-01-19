موعد مباراة برشلونة المقبلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:09 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي برشلونة نظيره نادي كورنيلا يوم الخميس المقبل ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كورنيلا.

وتذاع المباراة على قناة ksa سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس ملك أسبانيا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي برشلونة قد خسر لقب بطولة السوبر الإسباني بعد الخسارة امام نادي أتلتيك بيلباو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

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