تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
يحتضن ملعب «بتروسبورت» مساء اليوم الثلاثاء مواجهة الزمالك ضد الجونة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب «استاد بترسبورت».

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الجونة مساء اليوم الثلاثاء كالآتي:-

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : المثلوثي –عبد الغني – الونش_ فتوح

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

وسط مهاجم: زيزو – عبد الله جمعة – أوباما

خط الهجوم: بن شرقي.

ويسعى الزمالك للفوز على الجونة مساء اليوم الثلاثاء لاعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 16 نقطة.

ويتصدر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة من 9 مواجهات خاضها الأحمر في البطولة المحلية.

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