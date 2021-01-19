محمد يوسف: موسيماني فاجأني وأرضية المكس ساعدتني على فرض أسلوبي أمام الأهلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
تحدث محمد يوسف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن مباراته أمام النادي الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " الأهلي فريق كبير ومشواره لا يزال طويلًا في بطولة الدوري، ونقطة التعادل جاءت بفضل الله ثم مجهود اللاعبين الذين يستحقون أكثر من ذلك".

وتابع، "أعلم دائما أن الأهلي يفضل اللعب على المساحات، لذلك كان اختياري ملعب المكس الذي ساعدني على تطبيق طريقة لعبي أمام الأهلي".

وواصل، "كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بوالتر بواليا أو محمد شريف في خط الهجوم، لكني فوجئت بقرار موسيماني بالبدء بوليد سليمان".

واستكمل، "قمنا بدراسة الأهلي بشكل جيد وعلمنا أن معظم أهدافه تأتي في الشوط الثاني، والكثير منها في الدقائق الأخيرة، لذلك من الطبيعي أن تتصعب علينا المباراة كلما مر الوقت، لكني كنت أحاول دائما الإغلاق على مفاتيح خطورة الأهلي وعلى رأسها علي معلول".

أخبار تهمك

ميدو: حكم مباراة الأهلي تعرض للضغوطات واتحاد الكرة سيخفف عقوبة الشناوي

منذ ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 12 ساعة

متى تنخفض إصابات كورونا في مصر؟ اللجنة العلمية تجيب

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يطالب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

بيكيه يتعاقد مع مدربه السابق لتدريب فريقه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 13 ساعة

هدف الأهلي وبيراميدز.. إنبي يحسم موقفه من ضم كريم فؤاد نهائيا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»