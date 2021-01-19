ميدو: حكم مباراة الأهلي تعرض للضغوطات واتحاد الكرة سيخفف عقوبة الشناوي

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قرار لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بمعاقبة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالإيقاف لمدة 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا يجب كتابة مركز اللاعب في بيان اتحاد الكرة الخاص بالإيقاف، من المستحيل أن تجد بيان من البريميرليج بإيقاف دي خيا "حارس" مانشستر يونايتد".





وتابع، "رد فعل محمد الشناوي تجاه الحكم كان خاطئا، وقرار اتحاد الكرة بإيقافه صحيح، وتم اتخاذ القرار بناءًا على تقرير حكم المباراة".





واستكمل، "تغاضي الحكم عن طرد محمد الشناوي، ثم الكتابة في تقريره بأنه تعدى عليه، هذا يعني أن الحكم تعرض لضغوطات لفعل ذلك".





وواصل، "تذكروا هذا الحديث جيدا، الأهلي هيقدم تظلم علي إيقاف محمد الشناوي، وسيتم تخفيض العقوبة إلى 3 مباريات أو مباراتين".





وأشار إلى أن موقف محمود وادي مختلف تماما عن موقف محمد الشناوي، لأنه قام بسب الحكم.





واختتم، "لائحة اتحاد الكرة الخاصة بالعقوبات بها تخبط، وهو السبب الرئيسي في اللغط المنتشر بعد كل قرار".



