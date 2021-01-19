رضا البلتاجي: هدف الأهلي أمام البنك الأهلي خطأ واضح

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، أن هدف الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري، والذي سجله أيمن أشرف جاء من خطأ واضح.

وقال البلتاجي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اللقطة يظهر فيها وثب أيمن أشرف على مدافع البنك الأهلي مشيدًا بتمركز الحكم محمد سلامة في اللعبة.

ولام البلتاجي على محمد سلامة لعدم إشهار الكارت الأحمر لمحمد الشناوي حارس الأهلي بعدما حاول الاحتكاك به عقب نهاية اللقاء، مشيرًا إلى أن الحكم كان يمكنه أن يتظاهر بأنه سيشهر الكارت الأحمر للشناوي حتى يبعد عنه اللاعب.

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