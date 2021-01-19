الانتاج الحربي يعلن تعيين حمادة صدقي مدربا للفريق

أكد أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي، أن الفريق يواجه سوء توفيق كبير رغم مجهود الجهاز الفني واللاعبين في المباريات.





وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن مختار مختار اعتذر عن عدم الاستمرار مع الإنتاج الحربي في القيادة الفنية للفريق.





وتابع عامر، أنه سيبلغ اتحاد الكرة بأن الإنتاج الحربي وجه الشكر إلى مختار مختار حتى تكون لديه فرصة قيادة فريق اخر إذا أراد.





وأضاف، أن حمادة صدقي سيخلف مختار مختار في القيادة الفنية للفريق بنسبة كبيرة جدا بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.





وأتم، أن الإنتاج قد يتعاقد مع لاعب أو اثنين في الانتقالات الشتوية الحالية.