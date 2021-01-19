ضياء السيد يُثني على مستوى أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن تغيرات سيراميكا كليوباترا ممتازة في مباراة طلائع الجيش.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رجب بكار قدم مباراة جيدة قبل استبداله مع سيراميكا كليوباترا، كما أن ركلة الجزاء كانت صحيحة".

وأكمل: "سوء تمركز دفاع سيراميكا كليوباترا تسبب في احراز هدف الطلائع الأول".

وتابع: "أحمد ياسر ريان يقدم اداء مميز مع سيراميكا كليوباترا، وهو رجل مباراة طلائع الجيش".

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