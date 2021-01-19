موعد مباراة ميلان أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان فوزا ثمينا على نظيره كالياري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.





وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الهداف الثاني في الدقيقة 52.





وبهذا الفوز عزز رفع ميلان صدارة لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 43 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.





كما رفع إبراهيموفيتش رصيده التهديفي إلى 12 هدفا في المركز الثاني من ترايب هدافي المسابقة وبفارق 3 أهداف عن كريستيانو رونالدو، المتصدر.





ومن المقرر أن يواجه ميلان فريق أتالانتا، يوم السبت الموافق 23 يناير الجاري، لحساب الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.



