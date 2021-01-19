موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة اعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز حينما يواجه الأبيض ضيفه الجونة مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب «استاد بترسبورت».

وتنقل قناة "ON TIME SPORT" مواجهة الزمالك ضد الجونة وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز حصريا عبر شاشتها.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 16 نقطة فيما يأتي الأهلي في الصدارة برصيد 17 نقطة مع فارق مباراة أزيد لصالح الأحمر.

وخاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو 7 مواجهات ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

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