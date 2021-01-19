فريدة سيف النصر لـ"الفجر الفني": أنا والدة منذر رياحنة في "موسى".. والعمل مع محمد رمضان مكسب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تشارك الفنانة فريدة سيف النصر، ضمن المنافسة الرمضانية القادمة من خلال مسلسل "موسى"، بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سلامة.

وكشفت فريدة سيف النصر لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دورها فى مسلسل "موسى"، حيث قالت إنها تجسد دور غجرية تدعى "كحلة"، وهى سيدة تعمل في السحر والأعمال ووالدة الفنان منذر رياحنة".

وعن مشاركتها مع النجم محمد رمضان، أشارت إلى أن العمل معه مكسب لأي فنان، موضحة إلى أنه شخص مجتهد ومتواضع وناجح وله قاعدة جماهيرية كبيرة، كما إنه يهتم بكل التفاصيل حتي يخرج العمل بشكل جيد ويحرص على إظهار جميع الأبطال معه فى العمل.

يذكر أن مسلسل "موسى"، بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

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