تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يحل تشيلسي ضيفاً على ملعب "كينج باور" لمواجهة مضيفه ليستر سيتي، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، عقب التغلب في الجولة الماضية على فولهام بهدف نظيف.

يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 29 نقطة، مقابل 35 نقطة لفريق ليستر سيتي، يتواجد بها في المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يبدأ فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - كورت زوما - بين تشيلويل.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون مونت.

خط الهجوم: حكيم زياش - أوليفيه جيرو - تيمو فيرنر.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع بتوقيت مكة، الثامنة والربع بتوقيت جرينتش.

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