ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك والجونة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الجونة على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.





ويتطلع الفارس الابيض للقفز على صدارة ترتيب الدوري، بعد سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام البنك الأهلي أول امس الأحد بنتيجة 0-0.





ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، في حين يحتل الزمالك وصافة الترتيب برصيد 16 نقطة، ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الجدول كاملًا، قبل مواجهة الزمالك والجونة، وجاء على النحو التالي:





المركز الأول: الأهلي - برصيد 17 نقطة.

المركز الثاني: الزمالك - برصيد 16 نقطة.

المركز الثالث: الجونة - برصيد 15 نقطة.

المركز الرابع: مصر المقاصة - برصيد 13 نقطة.

المركز الخامس: بيراميدز - برصيد 12 نقطة.

المركز السادس: سيراميكا كليوباترا - برصيد 11 نقطة.

المركز السابع: المصري - برصيد 10 نقاط.

المركز الثامن: إنبي - برصيد 10 نقاط.

المركز التاسع: البنك الأهلي - برصيد 8 نقاط.

المركز العاشر: سموحة - برصيد 8 نقاط.

المركز الحادي عشر: الإتحاد السكندري - برصيد 8 نقاط.

المركز الثاني عشر: المقاولون العرب - برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث عشر: غزل المحلة - برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع عشر: أسوان - برصيد 7 نقاط.

المركز الخامس عشر: الإسماعيلي - برصيد 6 نقاط.

المركز السادس عشر: وادي دجلة - برصيد 6 نقاط.

المركز السابع عشر: الإنتاج الحربي - برصيد 5 نقاط.

المركز الثامن عشر: طلائع الجيش - برصيد 4 نقاط.