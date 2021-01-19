موعد تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب كينج باور مساء اليوم الثلاثاء 19 يناير، لقاء يجمع بين تشيلسي ومضيفه ليستر سيتي، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى ليستر سيتي للحفاظ على تواجده بين أندية الصدارة، بينما يريد تشيلسي مواصلة الانتصارات مرة أخرى، للتقدم في جدول الترتيب.





يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي الثاني، بينما يقبع تشيلسي في المركز السابع برصيد 29 نقطة.





تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع بتوقيت مكة، الثامنة والربع بتوقيت جرينتش.



