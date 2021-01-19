وفاة القمص شنودة لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء القناطر الخيرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:45 ص
القمص شنودة لبيب
القمص شنودة لبيب
محمد ضوه
أعلنت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، بقيادة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وفاة القمص شنودة لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء القناطر الخيرية.

وولد القمص شنودة لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقناطر الخيرية في 23 مايو 1945م، وتمت سيامته على يد نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف السويس فى 25 أغسطس 1977، كما تمت ترقيته للقمصية على يد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها فى 30 يونيو 1995.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكنيست الفجر

أخبار تهمك

ماذا يفعل الأهلي في غياب الشناوي ؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطالب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

بيكيه يتعاقد مع مدربه السابق لتدريب فريقه

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 9 ساعات

هدف الأهلي وبيراميدز.. إنبي يحسم موقفه من ضم كريم فؤاد نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل... الصحة تعلن وفاة 55 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يقدم العزاء للأنبا غبريال في وفاة كاهن كنيسة العذراء ببني سويف (صور)

الأنبا بفنوتيوس يسيم "دياكونيين" لإيبارشية سمالوط

الأنبا شاروبيم يترأس قداس الأربعين لمرقس القمص عبد المسيح

الأنبا أبرام يشارك في افتتاح المستشفى الجامعي بالفيوم

تعرف على القمص مقار سعد المقتول على يد عامل الكنيسة بشبرا الخيمة

البابا تواضروس يرشم الملابس الأسقفية للرهبان المنتظر سيامتهم في درجة الأسقفية (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»