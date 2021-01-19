وفاة القمص شنودة لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء القناطر الخيرية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:45 ص
محمد ضوه
أعلنت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، بقيادة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وفاة القمص شنودة لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء القناطر الخيرية.
وولد القمص شنودة لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقناطر الخيرية في 23 مايو 1945م، وتمت سيامته على يد نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف السويس فى 25 أغسطس 1977، كما تمت ترقيته للقمصية على يد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها فى 30 يونيو 1995.
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