أعلنت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، بقيادة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وفاة القمص شنودة لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء القناطر الخيرية.



