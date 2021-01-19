أبو الدهب: موسيماني سبب تعادل الأهلي أمام البنك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أكد محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، هو سبب تعادل الأهلي أمام البنك بسبب سوء إدارته للمباراة. 


وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "موسيماني أخطأ بشكل كبير فى تشكيل المباراة وكان يجب عدم إشراك وليد سليملن وحسين الشحات بعيدا عن مستواه منذ فترة طويلة".


وأضاف: "البنك الاهلى لعب بطريقة التكتل الدفاعي أمام المارد الأحمر ولا أعلم سبب جلوس محمد شريف احتياطيا".


وتعادل الأهلي سلبا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

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