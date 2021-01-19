رئيس المركز القومي للسينما ينعى الراحلة مها الشناوي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


نعى السيناريست  محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما وفاة الأستاذة بمعهد السينما مها الشناوي، والتي توفيت بعد صراع دام لعدة سنوات مع مرض السرطان.

وعبر الباسوسي عن خالص حزنه لوفاة الفقيدة متوجهآ بخالص التعازي لأسرة الراحلة متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن الدكتورة مها الشناوي هي إحدى أعضاء هيئة تدريس أكاديمية الفنون، وهي زوجة د.خالد بهجت وكانت قد أصيبت بمرض السرطان منذ عدة سنوات إلا أنها أعلنت بعدها شفائها منه إلي أن توفيت أمس.

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