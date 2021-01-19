بعد التورتة الجنسية.. عمرو أديب يداعب جمهوره بسبب الحلويات (فيديو)

داعب الإعلامي عمرو أديب، جمهوره أثناء خروجه إلى فاصل إعلاني بعد حديثه عن واقعة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة، حيث كان معتاد أن يقول قبل الفاصل: "الفقرة القادمة لسه عندي حكايات في الحلويات".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "حلويات إيه بقا.. مفيش حلويات، معنديش حكايات في الحلويات"، مضيفا: "مش عايز حلويات، عندي حكايات في الطرشي، في المخلل".





هذا، وعقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة نادي الجزيرة، مشيرا إلى أنه أمر غريب وشاذ، حيث تضمن الحفل تورتة تحمل أشكالا جنسية، قائلا: "نكتة سخيفة وسمجة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأمر كان يمكن أن يمر دون ضجة، ولكن طرف ما قام بتسريب صور التورتة على "السوشيال ميديا"، معلقا: "لازم يعرفوا مين اللي سرب الصور.. إذا بليتم فاستتروا، بتتصوروا ليه، في حد يتصور بكعكة جنسية".





وأضاف "أديب"، متسائلا: "هو مش ده الشعب اللي متدين بطبعه"، معتبرا أن هذا التصرف يشجع على التحرش، متابعا مخاطبا السيدات صاحبات الواقعة مستنكرا: "هو مش إنتم المفروض هوانم مصر.. هوانم مصر يمسكوا الحاجات دي في إيديهم".



