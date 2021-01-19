يوسف الحسيني: "شكل البرلمان النهاردة حاجة تفرح"(فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:35 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، على استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انجازات الحكومة أمام مجلس النواب الجديد، قائلًا: "شكل البرلمان اليوم حاجة تفرح، " 

ولفت "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين، إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن أبرز التوقعات للحكومة الفترة المقبلة، ومن أبرز هذه التوقعات أن مصر في عام 2023 لن تستورد أي مشتقات بترولية، معقبًا:"هندورها بغاز طبيعي وكهرباء وطاقة نظيفة، وهذا سيوفر قد كبير من العملة الصعبة التي تنفق على المواد البترولية". 

وأشار إلى أن توفير العملة الصعبة بشكل أكبر نتيجة عدم استيراد المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، يعني أن سعر الجنيه سيرتفع أمام الدولار.

وتابع أن النواب قاموا بتحضير أسئلتهم للوزراء الذين قاموا بإلقاء كلمتهم اليوم أمام البرلمان، معقبًا: "كل النواب محضرين أسئلة، وطرحوا مشاكلهم، معقبًا:" البرلمان شهد حالة نشاط غير طبيعية"

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