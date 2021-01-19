تعرف على التوصيف القانوني لـ واقعة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة (فيديو)

أوضح المحامي طارق جميل سعيد، الوصف القانوني لواقعة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة، موضحا أن هذا الاحتفال لو كان أقيم في منزل خاص كمنزل كان لن يكون هناك جريمة.





وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن تصنيع الكعكة يعتبر جنحة صنع أشياء منافية للآداب طبقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات والتي تفيد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو التوزيع مطبوعات او رسوموات او صور أو إشارات رمزية منافية للآداب العامة.



