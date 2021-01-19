تامر أمين مشيدًا بمصطفى مدبولي: أنجح رؤساء وزراء مصر (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض انجازات الحكومة أمام مجلس النواب الجديد، وبرنامج الحكومة والمستهدف من البرنامج خلال الفترة المقبلة، معقبة: "رئيس الحكومة قدم كشف حساب للحكومة اليوم، وتحدث عن معدلات التنمية، ونجاح الحكمومة في خفض نسبة الفقر، واستعرض كل الامور التي لها علاقة بالموازنة أمام النواب"





وأشاد "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الاثنين، بأداء رئيس الحكومة قائلًا:" رئيس الوزراء أكتسب التقدير والاحترام بإيده ونفسه، فعندما تم تعينه رئيسًا للحكومة لم يأتي بدعم شعبي كبير، وكان هناك الكثير من التساؤلات حول إمكانية نجاحة في إدارة الحكومة، ويوم بعد يوم اكتسب تأييد الشعب المصري كله، الرجل قليل الكلام كثير الفعل، ربما يكون انجح رؤساء وزراء مصر".



