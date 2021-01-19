شادي محمد: الشناوي أخطأ ويستحق العقوبة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أكد شادي محمد لاعب الاهلى السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر أخطأ بسبب اعتدائه حكم مباراة فريقه البنك الأهلى التى انتهت بالتعادل السلبي.

وقال شادي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الشناوي أخطأ ولكن يجب أن تكون هناك قرارات مماثلة فى جميع الأندية وحارس الأهلى يستحق العقوبة".

وأضاف: "يجب على اتحاد الكرة أن يطبق القرارات بصرامة بين جميع لاعبي الأندية خلال الفترة المقبلة".

وتعادل الأهلي سلبا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

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