فتحي ينتقد حكم مباراة مصر والسويد بمونديال اليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أشاد خالد فتحي نائب مدير بطولة مونديال العالم لليد بأداء منتخب مصر أمام السويد رغم الخسارة بفارق هدف، مشددا على أن التحكيم لم يكن على المستوي نهائيا.

وقال فتحي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "قرارات الحكم كانت غير عادلة على الإطلاق والحكم لم يكن على مستوي البطولة والاتحاد المصري اتخذ اجراءات ضد الحكم وكان هناك ظلم واضح".

وأضاف: "المنتخب الوطني لم يستطيع خوض فترة إعداد كافية قبل المونديال بسبب ظروف كورونا ولم يكن هناك مباريات ودية قبل البطولة".

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