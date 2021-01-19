أستاذ الميكروبولوجي يفجر مفاجأة: كورونا قد يعيش لسنوات

أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبولوجي ومدير المعامل البحثية بجامعة زويل، إنه لا يوجد دليل علمي على قتل فيروس كورونا لنفسه، معبرًا عن تعجبه من الدراسات التي تروج لهذا الأمر.





وقال "الشبيني" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن فيروس كورونا ظهر منه طفرات متعددة تصل إلى 17 طفرة.





وأضاف أن الفيروس عندما لا يجد العائل له يبدأ في فقد قدرته على الارتباط بالمستقبلات وبالتالي يصبح غير قادرًا على التكاثر ولكن هذا لا يعني أنه يموت.





وتابع أستاذ الميكروبولوجي ومدير المعامل البحثية بجامعة زويل، "فيروس كورونا قد يعيش لسنوات وقد يكون نشط أو غير نشط نتيجة الظروف المحيطة به، وعندما يكون غير نشط يكون وقتها مثلها مثل الجماد غير قادر على التكاثر وبالتالي لا خوف منه".





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 878 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 157275 حالة من ضمنهم 123491 حالة تم شفاؤها، و8638 حالة وفاة.



