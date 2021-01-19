عمرو أديب معلقا على واقعة "نادي الجزيرة": "هو ده الشعب المتدين بطبعه!"

وقال

خلال تقديم برنامجه المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،



وتابع "أديب" قائلا الست اللي عملت التورته دي علشان التريند عايز اقولها في إيه هو ده الشعب المتدين بطبعة!.

النهاردة عندنا شوية حكايات في الحلويات ولا بلاش الحلويات من النهاردة حكاياتنا عن الطرشي".