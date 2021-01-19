عمرو أديب معلقا على واقعة "نادي الجزيرة": "هو ده الشعب المتدين بطبعه!"
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:20 ص
هالة الشحات
تصدر هاشتاج "عمرو أديب"، قائمة تريندات موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تعليقه على واقعة سيدات نادي الجزيرة.
وقال خلال تقديم برنامجه المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، النهاردة عندنا شوية حكايات في الحلويات ولا بلاش الحلويات من النهاردة حكاياتنا عن الطرشي".
وتابع "أديب" قائلا الست اللي عملت التورته دي علشان التريند عايز اقولها في إيه هو ده الشعب المتدين بطبعة!.
وتابع "أديب" قائلا الست اللي عملت التورته دي علشان التريند عايز اقولها في إيه هو ده الشعب المتدين بطبعة!.