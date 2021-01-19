لاعب الأهلي السابق: هدف أيمن أشرف في البنك صحيح

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أكد شادي محمد نجم الاهلى السابق أن هدف أيمن أشرف الذي سجله فى شباك البنك الأهلى صحيحا مشددا على أن الحكم أخطأ فى إلغائه.

وقال شادي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الحكم وقع فى كارثة بعد عودته إلى تقنية الفيديو ثم ألغى الهدف من وجهة نظري هدف أيمن أشرف صحيح ولا كان يجب إلغائه على الإطلاق".

وأضاف: "تعلمت فى الأهلى عدم إلقاء الخسارة أو التعادل على شماعة التحكيم".


وتعادل الأهلي سلبا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

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